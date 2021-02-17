Мостовой прокомментировал возможный перенос матча «Динамо» — «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказал свое мнение о потенциальном переносе матча 1/8 финала Кубка России с «Динамо». Об этом сообщает »Чемпионат.com».

По словам Мостового, во времена его профессиональной карьеры футболисты играли и при более низких температурах. Однако бывший футболист отметил необходимость соответствовать существующему регламенту, который не допускает проведение матчей при температуре ниже -15 градусов по Цельсию.

Также он выразил предположение о том, что стадион «Динамо» оснащен необходимым обогревом, а трава закрыта специальным покрытием для защиты от снежного покрова. Такие условия, по мнению Мостового, должны обеспечить комфортную игру футболистам.

Ранее экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переносе матча с «Динамо».