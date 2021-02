Форвард «Миннесоты» Капризов попал под жесткий силовой прием партнера

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов попал под жесткий силовой прием партнера. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.

Во втором периоде 23-летний россиянин был сбит Джорданом Гринуэем, который пытался остановить хоккеиста команды соперников.



Отметим, что «Уайлд» проиграли игру «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз».

Wild players need to not injure Kirill Kaprizov pic.twitter.com/C4Xg8PwR8S