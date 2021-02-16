Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разбить «Барселону»

«ПСЖ» разбил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу парижского клуба.

Счет в матче открыл Лионель Месси, который реализовал пенальти на 27-й минуте игры. Однако в скором времени «ПСЖ» смог сравнять, через пять минут ворота испанской команды поразил Килиан Мбаппе.

Мбаппе в матче оформил хет-трик, также отличившись на 65-й и 85-й минуте. В составе победителей оформил гол также Мойзе Кин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что не игравший с ноября Пике сможет помочь «Барселоне» в матче с «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:4

Голы: 1:0 — Месси (пенальти), 27; 1:1 — Мбаппе, 32; 1:2 — Мбаппе, 65; 1:3 — Кин, 70; 1:4 — Мбаппе, 85.