Названы лучшие футболисты 24-го тура АПЛ

Названы лучшие футболисты 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).



В топ-3 попали форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший хет-трик в игре с «Лидсом» (4:2), нападающий «Челси» Тимо Вернер, который забил мяч в матче с «Ньюкаслом» (2:0), а также Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити». Он отметился дублем в поединке с «Тоттенхэмом» (3:0).

Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», набрав 53 очка.

Ранее «Челси» одержал четвертую победу в АПЛ подряд и обошел «Ливерпуль».