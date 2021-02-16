Слуцкий оценил европейскую карьеру Головина

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил карьеру Александра Головина в «Монако», передает Sport24.

«Головину точно ни при каких обстоятельствах возвращения не желаю. Он попал в команду, когда она играла в Лиге чемпионов, а потом все пошло вниз. Он уже устал учить имена новых тренеров», — сказал Слуцкий.

Специалист отметил, что у Головина будет время перейти в топ-клуб, если «Монако» сможет закончить один из ближайших сезонов в зоне Лиги чемпионов.

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