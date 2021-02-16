Резцова критично высказалась о возможной работе Фуркада на посту тренера сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала слова француза Мартена Фуркада о том, что он не против стать тренером сборной России, передает «СЭ».

«В России тренеры должны быть русские, я так полагаю. Если его вдруг назначат, то я к этому крайне отрицательно отнесусь. Дело не в наших с ним отношениях. У нас были терки, но это неважно», — сказала Резцова.

Также спортсменка отметила, что она не готова сказать, кто мог бы быть хорошим тренером.

Ранее сообщалось о том, что Фуркад готов возглавить сборную России по биатлону.