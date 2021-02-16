Черчесов оценил выход Карацева в 1/2 финала Australian Open

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился эмоциями от выхода теннисиста Аслана Карацева в 1/2 финала Australian Open, передает Sport24.

«Рад за своего земляка. Он по-настоящему удивил весь спортивный мир. Выйти в полуфинал Australian Open для спортсмена из второй сотни рейтинга АТР — серьезное достижение и большой успех», — сказал Черчесов.

Специалист отметил, что не знаком со спортсменом лично.

«Уверен, у нас еще будет возможность встретиться и обменяться впечатлениями», — добавил Черчесов.

Ранее сообщалось о том, что Черчесов готов обсудить тренировки Хабиба в сборной России.