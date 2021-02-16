Пять человек заразились коронавирусом на чемпионате мира по биатлону

Пять тестов на наличие коронавирусной инфекции, проведенные на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке, дали положительную реакцию.

Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), среди заразившихся нет спортсменов. Турнир завершится 21 февраля.

Также дополнительное тестирование провели на Кубке IBU в словацком Брезно-Осрблье, там новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии бюджет ЧМ по биатлону был сокращен почти в два раза.