Барбашева признали первой российской звездой недели НХЛ
Андрей Сенченко
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Нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашева признали первой российской звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте первенства.
В трех матчах регулярного чемпионата форвард «Сент-Луиса» забросил две шайбы, а также сделал две результативные передачи.
Второй российской звездой недели стал голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов, который помог своей команде одержать две победы в трех встречах.
Третьей звездой россиян был признан нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов. Форвард отметился одним голом, забросив в ворота «Эдмонтон Ойлерз» свою первую шайбу после семи матчей без голов.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» Барбашева проиграл «Аризоне Койтос» со счетом 0:1.