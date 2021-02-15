Матч между «Спартаком» и «Динамо» могут перенести из-за морозов

Матч между московским «Спартаком» и столичным «Динамо» могут перенести из-за морозов, передает РИА «Новости».

Напомним, встреча должна пройти 20 февраля в рамках Кубка России.

Если температура воздуха за час до матча будет ниже -15°С, то инспектор обязан запросить согласие команд выходить на поле.

«Считаем, что 20 февраля погоду в столичном регионе будет определять холодный арктический антициклон. Минимальная температура ночью у нас будет в пределах минус 22-27, днем минус 16-21», — сказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал сборы в Тарасовке.