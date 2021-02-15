Брагин прокомментировал слухи о своем уходе из сборной

Наставник Валерий Брагин прокомментировал слухи о своем уходе из петербургского СКА и сборной России, передает РИА «Новости».



«Не знаю даже, как назвать эту информацию. Конечно, я продолжаю работать в СКА и в сборной России», — сказал Брагин.

С 21 мая по 6 июня национальная команда под руководство Брагина выступит на чемпионате мира.

Ранее Владислав Третьяк назвал имя главного тренера сборной России на ЧМ по хоккею.