Брагин прокомментировал слухи о своем уходе из сборной
Андрей Черников
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Наставник Валерий Брагин прокомментировал слухи о своем уходе из петербургского СКА и сборной России, передает РИА «Новости».
«Не знаю даже, как назвать эту информацию. Конечно, я продолжаю работать в СКА и в сборной России», — сказал Брагин.
С 21 мая по 6 июня национальная команда под руководство Брагина выступит на чемпионате мира.
Ранее Владислав Третьяк назвал имя главного тренера сборной России на ЧМ по хоккею.