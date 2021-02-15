Футболист «Зенита» Малком повредил связки колена
Андрей Черников
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Футболист петербургского «Зенита» Малком повредил связки колена в матче против сборной Иордании, передает сайт сине-бело-голубых.
Отмечается, что игрок начнет восстанавливаться в Санкт-Петербурге.
«Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста», — говорится в сообщении команды.
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