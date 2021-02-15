Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру сборной России на шведском этапе Еврохоккейтура, передает Russia-Hockey.ru.

«На Шведских играх мы увидели, что наш хоккей по-прежнему эффективен. Уровень соперничества там был выше, чем, например, на Кубке Карьялы. Надо беречь свой стиль, делать его современным, развивать», — сказал Кожевников.



Напомним, Россия одержала три победы в трех матчах.

Ранее Валерий Брагин подвел итоги шведского этапа Еврохоккейтура.