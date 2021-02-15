Кожевников оценил игру сборной России на шведском этапе Еврохоккейтура
Андрей Черников
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру сборной России на шведском этапе Еврохоккейтура, передает Russia-Hockey.ru.
«На Шведских играх мы увидели, что наш хоккей по-прежнему эффективен. Уровень соперничества там был выше, чем, например, на Кубке Карьялы. Надо беречь свой стиль, делать его современным, развивать», — сказал Кожевников.
Напомним, Россия одержала три победы в трех матчах.
Ранее Валерий Брагин подвел итоги шведского этапа Еврохоккейтура.