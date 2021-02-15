Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свой выход в 1/4 финала Australian Open.

Напомним, в четвертьфинале он встретится с Даниилом Медведевым.



«По крайней мере один российский игрок будет в полуфинале. Это хорошие новости. Однако матч будет сложный. Надеюсь, что мы сможем провести отличную битву и показать высокий уровень», — передают слова Рублева сайт ATP.

Ранее российские теннисисты установили историческое достижение.