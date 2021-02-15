Аршавин прокомментировал слова Карпина о ненужных за рубежом россиянах

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о том, что российские футболисты не нужны зарубежным клубам. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, наш футбол, в отличие от европейского, благодаря лимиту живет по другим законам, вследствие чего за талантливых россиян отечественные клубы выплачивают баснословные суммы денег, лишая их мотивации уезжать в топ-лиги.

Аршавин заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) никому не интересна, поэтому за ней никто не следит.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров выразил опасения по поводу здоровья полузащитника Александра Головина.