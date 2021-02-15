Первая ракетка мира Новак Джокович поделился отношением к публичной критике со стороны СМИ. Об этом сообщает Тennismajors.com.

По его словам, медиа не смогут сломить его дух и заставить его признавать те ошибки, которые он не совершал.

«Больно сталкиваться с необоснованной критикой и особенно негативным отношением. Но в каком-то смысле я сам выбрал этот путь. Я знаю, кто я, что я, где я, где я был и куда иду. Я способен извиняться за свои ошибки, но мне их прощают наименее охотно, чем кому-либо еще», — сказал Джокович.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Джессике Пегуле в матче 1/8 финала и вылетела с Australian Open — 2021.