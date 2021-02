Нападающий «Интера» Лукаку забил 300-й мяч в карьере

Нападающий миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил 300-й мяч в профессиональной карьере. Об этом сообщает Opta Sports.

За различные клубы 27-летний форвард забил 243 мяча, за национальную команду — 57 мячей.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии по футболу Лукаку провел 20 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи.



Ранее сообщалось, что наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман оценил игру аргентинца Лионеля Месси в матче против «Алавеса».

300 - Romelu #Lukaku has scored his goal number 300 with Clubs and First National Team. Devasting.#InterLazio pic.twitter.com/B91ilCJetm