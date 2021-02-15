«Интер» победил «Лацио» и вышел на первое место в чемпионате Италии

В очередном матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» победил римский «Лацио».

Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол оказался на счету Гонсало Эскаланте.

После этого успеха подопечные Антонио Конте набрали 50 очков и вышли на первую строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что появилось граффити с изображением недавней стычки между футболистом «Милана» Златаном Ибрагимовичем и игроком «Интера» Ромелу Лукаку.