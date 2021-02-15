Хавбек «Зенита» Вендел поделился трудностями в изучении русского языка

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел поделился трудностями в изучении русского языка. Об этом сообщает Lance.

По его словам, прогресс у него практически нулевой — ничего понять на русском языке он не может.

Также Вендел отметил, что практически адаптировался в клубе и заявил о необходимости продолжать развиваться — как себе, так и одноклубникам.

Ранее сообщалось, что матч между московским «Локомотивом» и «Тамбовом» в рамках 1/8 финала Кубка России может не состояться.