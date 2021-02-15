Хоккеист Войнов близок к завершению карьеры

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслав Войнов близок к завершению карьеры. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, хоккеист так и не сумел найти в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) клуб, который бы сумел удовлетворить его финансовые запросы (₽100 млн за сезон).

Напомним, что в 2014 году Войнов был обвинен в домашнем насилии, после чего несколько месяцев провел в калифорнийской тюрьме.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал имя специалиста, который будет руководить национальной командой на чемпионате мира.