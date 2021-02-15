Вратарь «Спартака» Ребров прокомментировал сборы в Тарасовке
Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров прокомментировал тренировочные сборы в Тарасовке. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.
По его словам, легендарная атмосфера на подмосковной базе способна переработать весь холод в тепло.
«Сборы проходят без проблем. Топ-3 занятий в Тарасовке? Полежать на своей кроватке, сходить в баню и съесть знаменитый тарасовский борщ», — сказал Ребров.
Напомним, что спартаковцы возобновят сезон матчем 1/8 финала Кубка России против московского «Динамо».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини предвосхитил игры 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
�� Ребров о Тарасовке: «Здесь нам всегда тепло» ��— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 14, 2021
Для опытного вратаря подмосковная база красно-белых давно стала родной ��https://t.co/83IXRjeIRy pic.twitter.com/orYqYV75xY