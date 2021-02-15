Эксперт выразил опасения по поводу здоровья Головина

Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров выразил опасения по поводу здоровья полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, если у хавбека «Монако» случился рецидив травмы, то его восстановление займет в два раза больше времени.

Также Быстров заявил, что монегаски способны и без Головина показывать хороший футбол и добиваться результата.

Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал тренировочные сборы в Тарасовке.