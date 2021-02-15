Свитолина проиграла Пегуле и вылетела с Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Джессике Пегуле в матче 1/8 финала и вылетела с Australian Open — 2021.

Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Род Лэйвер» при пустых трибунах, продлилась 1 час 58 минут и завершилась в трех сетах — 6:4, 3:6, 6:3.

Пятая ракетка мира сделала четыре подачи навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла 61% мячей с первой подачи.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выходе российского атлета Аслана Карацева в четвертьфинал Australian Open — 2021.