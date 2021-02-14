Куман оценил игру Месси в матче с «Алавесом»
Андрей Черников
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Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман оценил игру аргентинца Лионеля Месси в матче против «Алавеса», передает AS.
Сине-гранатовые победили со счетом 5:1, а форвард отметился дублем.
«Лионель сыграл очень эффективно у чужих ворот. Он придает глубины другим игрокам, у него прекрасное понимание игры», — сказал Куман.
Ранее Месси вышел на вторую строчку в списке бомбардиров Ла Лиги.