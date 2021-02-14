Экс-футболист «Барселоны» высказался о контракте Месси
Андрей Черников
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Экс-футболист каталонской «Барселоны» Христо Стоичков высказался о контракте Лионеля Месси с сине-гранатовыми, передает BeIN Sports.
Напомним, недавно стало известно, что по условиям соглашения, которое действует с 2017 по 2021 год, аргентинец заработает €555 млн.
«Месси никого не заставлял заключать с ним такой контракт. Следующий президент «Барселоны» должен предложить Лео что-то конкретное», — сказал Стоичков.
Ранее Месси в игре против «Алавеса» нанес больше ударов, чем команда соперников.