Олимпийский чемпион Васильев жестко ответил Бе
Андрей Черников
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Двукратный олимпийский чемпион Васильев Дмитрий Васильев жестко ответил на слова норвежского биатлониста Йоханнеса Бе, передает Sport24.
Напомним, спортсмен заявил, что Россия понесла слишком мягкое наказание в рамках чемпионата мира, который проходит в Поклюке.
«Пусть для начала на себя посмотрят, с астмой разберутся, легализованные допингисты. Потом еще будут поучать других. Весь Западскатывается в негативную риторику. Это ничего хорошего не принесет.», — сказал Васильев.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался о подготовке российских биатлонистов.