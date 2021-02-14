Олимпийский чемпион Васильев жестко ответил Бе

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Двукратный олимпийский чемпион Васильев Дмитрий Васильев жестко ответил на слова норвежского биатлониста Йоханнеса Бе, передает Sport24.

Напомним, спортсмен заявил, что Россия понесла слишком мягкое наказание в рамках чемпионата мира, который проходит в Поклюке.

«Пусть для начала на себя посмотрят, с астмой разберутся, легализованные допингисты. Потом еще будут поучать других. Весь Западскатывается в негативную риторику. Это ничего хорошего не принесет.», — сказал Васильев.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о подготовке российских биатлонистов.