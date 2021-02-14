Олимпийский чемпион Васильев жестко ответил Бе

Двукратный олимпийский чемпион Васильев Дмитрий Васильев жестко ответил на слова норвежского биатлониста Йоханнеса Бе, передает Sport24.

Напомним, спортсмен заявил, что Россия понесла слишком мягкое наказание в рамках чемпионата мира, который проходит в Поклюке.

«Пусть для начала на себя посмотрят, с астмой разберутся, легализованные допингисты. Потом еще будут поучать других. Весь Западскатывается в негативную риторику. Это ничего хорошего не принесет.», — сказал Васильев.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о подготовке российских биатлонистов.