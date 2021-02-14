Пианист Мацуев сравнил Кокорина с Бетховеном

Пианист Денис Мацуев высказался о критике в адрес форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, передает «СЭ».

«Сейчас не хочется реагировать на прессу. Хочется ждать, когда Кокорин зацепится за состав. Мало ли что пишут. О Бетховене писали, что он бездарен. Не будем делать преждевременных выводов», — сказал Мацуев.



Кокорин провел за «фиалок» один матч, не отметившись результативными действиями.

Ранее «Фиорентина» уступила «Сампдории» в матче Серии А.