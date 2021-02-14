Двукратный олимпийский чемпион поделился впечатлениями от ЧМ по биатлону

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился впечатлениями от чемпионата мира по биатлону, передает Sport24.

«Сейчас сделать уже ничего не возможно. Если они подошли к сезону, и тем более к ЧМ в разобранном состоянии, то можно рассчитывать только на чудо», — сказал Васильев.

Напомним, в пяти стартовых гонках турнира россияне не смогли завоевать медалей.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о подготовке российских биатлонистов.