Двукратный олимпийский чемпион поделился впечатлениями от ЧМ по биатлону
Андрей Черников
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился впечатлениями от чемпионата мира по биатлону, передает Sport24.
«Сейчас сделать уже ничего не возможно. Если они подошли к сезону, и тем более к ЧМ в разобранном состоянии, то можно рассчитывать только на чудо», — сказал Васильев.
Напомним, в пяти стартовых гонках турнира россияне не смогли завоевать медалей.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался о подготовке российских биатлонистов.