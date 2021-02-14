Третьяк назвал имя главного тренера сборной России на ЧМ по хоккею

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал имя специалиста, который будет руководить национальной командой на чемпионате мира, передает РИА «Новости».

«Главным на чемпионате мира будет Валерий Брагин. Они с Игорем Ларионовым работают в связке. Не надо думать, что Брагин не принимает участия в определении состава. У нас все время круглый стол», — сказал Третьяк.



Напомним, турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Ранее Брагин подвел итоги шведского этапа Еврохоккейтура.