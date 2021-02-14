Третьяк назвал имя главного тренера сборной России на ЧМ по хоккею
Андрей Черников
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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал имя специалиста, который будет руководить национальной командой на чемпионате мира, передает РИА «Новости».
«Главным на чемпионате мира будет Валерий Брагин. Они с Игорем Ларионовым работают в связке. Не надо думать, что Брагин не принимает участия в определении состава. У нас все время круглый стол», — сказал Третьяк.
Напомним, турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.