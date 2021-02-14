«Вашингтон» отправил голкипера Самсонова в фарм-клуб

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» отправил российского голкипера Илью Самсонова в фарм-клуб «Херши Беарс», который выступает в Американской хоккейной лиге, передает пресс-служба «Кэпиталз».

Напомним, в текущем сезоне вратарь провел два матча с показателем надежности 86,8%.

Самсонов выступает за «Вашингтон» с 2018 года.



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