«Вашингтон» отправил голкипера Самсонова в фарм-клуб
Андрей Черников
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» отправил российского голкипера Илью Самсонова в фарм-клуб «Херши Беарс», который выступает в Американской хоккейной лиге, передает пресс-служба «Кэпиталз».
Напомним, в текущем сезоне вратарь провел два матча с показателем надежности 86,8%.
Самсонов выступает за «Вашингтон» с 2018 года.
Ранее Евгений Дадонов помог «Оттаве» обыграть «Виннипег».
#Caps assign goaltender Ilya Samsonov to the Hershey Bears (AHL).— CapitalsPR (@CapitalsPR) February 14, 2021