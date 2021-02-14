Драчев раскритиковал главного тренера сборной России по биатлону
Андрей Черников
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился впечатлениями от женской гонки преследования, которая прошла в рамках чемпионата мира, передает Sport24.
«Все связано с подготовкой. Спортсмены показывают то, на что они готовы. Основная ошибка — работа главного тренера. Польховский разваливает до конца все что можно», — сказал Драчев.
Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, финишировавшая 23-й.
Ранее Александр Тихонов раскритиковал женскую сборную за результат в гонке преследования.