Тихонов раскритиковал женскую сборную за результат в гонке преследования
Андрей Черников
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал женскую сборную за результат в гонке преследования, которая прошла в рамках чемпионата мира, передает Sport24.
Напомним, лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, которая заняла 23-е место.
«Это просто катастрофа. Весь коллектив и тренерский состав — люди по объявлению. Трагедия со всем биатлоном — и не только с ним, а в целом», — сказал Тихонов.