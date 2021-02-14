Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал женскую сборную за результат в гонке преследования, которая прошла в рамках чемпионата мира, передает Sport24.

Напомним, лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, которая заняла 23-е место.



«Это просто катастрофа. Весь коллектив и тренерский состав — люди по объявлению. Трагедия со всем биатлоном — и не только с ним, а в целом», — сказал Тихонов.

Ранее норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на ЧМ.