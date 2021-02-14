Третьяк высказался об игре России на этапе Еврохоккейтура

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил выступление национальной команды на шведском этапе Евротура, передает РИА «Новости».

Напомним, подопечные Игоря Ларионова одержали три победы из трех.



«Я сейчас очень доволен, каждая победа в Швеции — это победа сборной России. Каждый этап Евротура — это этап подготовки к чемпионату мира. Важно, что ребята бьются и показывают хороший хоккей», — сказал Третьяк.

Ранее сборная России выиграла шведский этап Еврохоккейтура.