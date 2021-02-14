Латыпов доволен своим выступлением в гонке преследования на ЧМ

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился впечатлениями от гонки преследования, которая прошла в рамках чемпионата мира.

Напомним, россиянин занял седьмое место.

«Гонкой доволен, хотел сегодня добавить, результаты были очень плотными. Чуть не получилось бороться за топ-3, но будем стараться дальше», — передает слова Латыпова «СЭ» .



Ранее французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ.