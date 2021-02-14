Губерниев подвел итоги гонки преследования на ЧМ по биатлону
Андрей Черников
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Журналист Дмитрий Губерниев подвел итоги гонки преследования на чемпионате мира по биатлону, передает Sport24.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, который занял седьмое место.
«Латыпов — просто молодец, движение вверх. Видна работа Каминского, просто здорово. Эдик действительно подготовился к чемпионату мира, хвалю его и тренера», — сказал Губерниев.
Также Губерниев отметил, что Александр Логинов, Матвей Елисеев и Антон Бабиков не могут найти свою стрельбу.
Ранее французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ.