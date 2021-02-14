Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» против «Сампдории»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав команды на игру Серии А против «Сампдории».

Встреча начнется 14 февраля в 17:00 по московскому времени.



«Фиалки» занимают 16 место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Генуэзцы расположились на десятой строчке, имея в активе 27 баллов.

Ранее стала известна причина досрочного ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины».