Губерниев отреагировал на жалобы Йоханнеса Бе

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах норвежского биатлониста Йоханнеса Бе о слишком мягком наказании для российских биатлонистов.

«Они переживают, потому что у них пятый человек не может выступать. Естественно, они будут пыхтеть по этому поводу. Хуже мое отношение из-за этого к Йоханнесу не станет. Это не имеет никакого значения, потому что есть правила, к которым он отношения не имеет», — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее депутат Госдумы обратился к сказавшему о мягком наказании для России Йоханнесу Бе.