Полузащитник «Барселоны» Пьянич сравнил Месси и Роналду
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступавший за туринский «Ювентус», сравнил нападающего итальянской команды Криштиану Роналду и капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.
«Роналду впечатляет стабильностью и профессионализмом. Он сосредотачивается на своих целях: голы, победа, статистика. У Лео — дар, это поэзия, которая впечатляет.
Месси в этом сезоне максимально сосредоточен. Он понимает, что будет лучше для него самого. Все хотят, чтобы он остался. Если теряешь Месси, то теряешь очень многое. Он уникален», — цитирует Пьянича Telefoot в Twitter.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Месси лучшим игроков десятилетия.
"Messi est focalisé sur sa saison. Il sait très bien ce qui est le mieux pour lui, et tout le monde aimerait qu'il reste. Si tu perds Léo, tu perds beaucoup : c'est un joueur unique dans le monde"— Téléfoot (@telefoot_TF1) February 14, 2021
Pjanic espère que Messi restera au Barça la saison prochaine (@YassinNfaoui) pic.twitter.com/lfvcAYAiXf