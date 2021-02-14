Полузащитник «Барселоны» Пьянич сравнил Месси и Роналду

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступавший за туринский «Ювентус», сравнил нападающего итальянской команды Криштиану Роналду и капитана сине-гранатовых Лионеля Месси.

«Роналду впечатляет стабильностью и профессионализмом. Он сосредотачивается на своих целях: голы, победа, статистика. У Лео — дар, это поэзия, которая впечатляет.

Месси в этом сезоне максимально сосредоточен. Он понимает, что будет лучше для него самого. Все хотят, чтобы он остался. Если теряешь Месси, то теряешь очень многое. Он уникален», — цитирует Пьянича Telefoot в Twitter.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Месси лучшим игроков десятилетия.