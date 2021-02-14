Халеп вышла в четвертьфинал Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Во встрече 1/8 финала вторая ракетка мира одержала победу над представительницей Польшу Игой Свентек со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

В 1/4 финала Халеп встретится с американкой Сереной Уильямс.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее сообщалось, что Уильямс в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии взяла верх над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Теннис. Australian Open. 1/8 финала

Симона Халеп (Румыния) — Ига Свентек (Польша) — 3:6, 6:1, 6:4.