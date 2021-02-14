В Госдуме отреагировали на слова Йоханнеса Бе о мягком наказании для России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о словах норвежского биатлониста Йоханнеса Бе о слишком мягком наказании для российских биатлонистов.

«Это уже не первое высказывание Йоханнеса, он давно известен как консервативный товарищ. Его отношение к России, к российским спортсменам, к сожалению, недоброе. Поэтому его высказывания можно оценивать как пустоту», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее Бе заявил, что считает мягким наказание для российских биатлонистов.