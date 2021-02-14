Экс-тренер сборной России назвал причину провала биатлонистов на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о выступлении россиян на чемпионате мира в словенской Поклюке.

По мнению специалиста, национальная команда выбрала неправильное место для сборов.

«У сборной России все плохо. Главная проблема заключается в тренировочном сборе, который команда провела в Поклюке. Нужно было проводить его в Антхольце, а потом жить внизу. Раньше мы показывали хорошие результаты, когда жили внизу», - цитирует Хованцева «Чемпионат.com».

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что не будет делать скоропалительных выводов по итогам чемпионата мира.