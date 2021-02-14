Россиянин Карацев узнал соперника по 1/4 финала Australian Open
Антон Борисов
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.
Во встрече 1/8 финала Димитров одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом со счетом 6:4, 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.
В четвертьфинале болгарин сыграет с российским теннисистом Асланом Карацевым.
Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.
Ранее Карацев высказался о выходе в 1/4 финала Australian Open.
Теннис. Australian Open. 1/8 финала
Григор Димитров (Болгария) — Доминик Тим (Австрия) — 6:4, 6:4, 6:0.