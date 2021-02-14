Объявлены обладатели бонусов турнира UFC 258
Антон Борисов
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман получил бонус за «Выступление вечера» на турнире UFC 258, сообщает пресс-служба организации в Twitter.
В главном выступлении вечера, который прошел в Абу-Даби, Усман нокаутировал бразильца Гилберта Бернса в третьем раунде.
Также бонусы получили бразильянка Полиана Виана, а также представители США Энтони Эрнандес и Джулиан Маркес.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Ранее глава UFC Дана Уайт выразил уверенность, что боец промоушена Хамзат Чимаев халатно отнесся к мерам предосторожности и своему здоровью.