Симон одолел Келлехера в рамках поединка на UFC 258

Рики Симон оказался сильнее Брайана Келлехера во втором поединке главного карда турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 258, который проходит в эти минуты в Лас-Вегасе.

Встреча продлилась три раунда и завершилась победой 28-летнего американца единогласным решением судей.

Этот успех стал для Симона 23-м в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что Бобби Грин потерял сознание после взвешивания.