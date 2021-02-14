Карпин удивлен ажиотажем вокруг россиянин, играющих за рубежом
Вадим Балканов
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин удивлен ажиотажем вокруг россиянин, играющих за рубежом.
По его словам, раньше в топовых лигах выступало от 30 до 50 футболистов, и никто не придавал этому особого значения.
«Мы говорим про наших игроков, что у нас Смолов в «Сельту» уехал — уаааай! Три передачи отдал — ааааа! Вышел на замену — ааааай, красавчик! Понимаете, бред какой?
Раньше играли 30-40-50 русских — играли и играли. А сейчас один вышел на замену... Миранчук сидит на скамейке в «Аталанте», вышел на замену и забил гол – ааа, все, красавец!» — сказал Карпин в интервью программе «Инсайдеры».
Ранее полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа раскрыл детали сорвавшегося перехода в московский «Спартак» в 2016 году.