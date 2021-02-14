Быстров готов поучаствовать с Семенович в «Ледниковом периоде»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров готов поучаствовать с Анной Семенович в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период». Об этом сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Это легендарная спортсменка. Я об этом узнал сейчас. Ну я с ней, в принципе, не начинал никакой истории. Буду ли я ней кататься? Конечно. Она еще просто об этом не знает. Я просто плохо катаюсь, поэтому меня нужно поддерживать», — сказал Быстров.

Напомним, что Быстров в одном из интервью заявил: «Если бы Семенович захотела бы остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову с днем рождения.