Футболисты английского «Брентфорда» отказались вставать на колено перед матчами

Футболисты английского клуба «Брентфорд», выступающего в Чемпионшипе, отказались вставать на колено перед матчами в поддержку чернокожих. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, игроки приняли данное решение в связи с тем, что эта акция перестала приносить плоды и быть значимой для общества.

«Мы больше не верим, что это оказывает влияние. Мы считаем, что можем использовать наши время и силы для продвижения идеи расового равенства другими способами.

Мы на собственном опыте сталкивались с притеснениями и оскорблениями, а также видели некоторые ужасные комментарии в адрес игроков (бывших и нынешних)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что расистский скандал случился на игре 14-го тура чемпионата Украины по футболу между луганской «Зарей» и «Десной» из Чернигова.