Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем отношении к завоеванным титулам.

По его словам, количество побед в различных соревнованиях не имеет абсолютно никакого значения.

«Я в Испании ни одного трофея не выиграл. Абсолютно себя спокойно и нормально чувствую. А кто-то выиграл восемь или десять трофеев. Ну и? Ну как бы и что? Ну играл я в командах, которые не выиграли ни одного трофея. А кто-то сидит на лавке в «Реале» и выиграл 15 трофеев» — сказал Карпин в интервью программе «Инсайдеры».

Ранее полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа раскрыл детали сорвавшегося перехода в московский «Спартак» в 2016 году.