Наставник «Ростова» Карпин рассказал о конфликте с Бастой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о конфликте с рэпером Бастой.

Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, однажды назвал Карпина «тренером-наемником» и выступил с призывом, чтобы специалист прописался в Ростове, где базируется футбольный клуб. Карпин в ответ на это продемонстрировал временную прописку.

«Я на расслабоне ответил Басте. Как меня может обидеть то, что я приезжий? Да, я приезжий. Я с 15 лет везде приезжий. Мне нравится в Ростове, обалденный город», — заявил Карпин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Карпин возмутился высокими зарплатами футболистов.