Клопп заявил о непростой ситуации «Ливерпуля» после проигрыша «Лестеру»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лестера», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась поражением подопечных Клоппа со счетом 1:3. Причем «Ливерпуль» открыл счет, однако за семь минут в концовке матча пропустил три мяча.

«Мы дали сопернику слишком много свободы. Я не могу это принять.

На протяжении 75 минут мы проводили выдающийся матч, а потом проиграли 1:3. Это отражает то, в насколько непростой ситуации мы оказались», — заявил Клопп.

Благодаря победе «Лестер» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 46 очков. «Ливерпуль» остался четвертым, имея в активе 40 баллов.

Ранее сообщалось, что «Лестер» обыграл «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии.